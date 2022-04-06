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Німеччина веде конфіденційні переговори про гарантії для України, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми ведемо переговори про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у списку потенційних країн-гарантів України може також з'явиться І Ірландія. Керівництву країни передані проекти документів для ознайомлення та внесення правок.

Крім того, Зеленський заявив, що Україні для гарантій безпеки потрібні "серйозні гравці", які готові на все.

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