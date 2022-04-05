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Зеленский о гарантиях безопасности: пока мы не получили перечень стран, готовых включиться на 100%

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 10:35
Зеленский о гарантиях безопасности: пока мы не получили перечень стран, готовых включиться на 100% Фото: президент Украины Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для гарантий безопасности нужны "серьезные игроки", которые готовы на все. Однако государство пока не получило перечень стран, которые готовы включиться на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью украинским журналистам.

"Есть много стран, которые хотят присоединиться, но это второй этап. Первый этап - это круг гарантов, на сколько они мощные и что могут гарантировать нам. Потому что все эти страны готовы гарантировать разное. Пока что мы не получили перечень тех стран, которые готовы на 100% "включиться за вас" и это очень важный момент. Для нас не нужно 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку включиться и воевать за Украину.Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все", - отметил Зеленский.

Напомним, как заявил ранее президент, в списке потенциальных стран-гарантов Украины может также появится и Ирландия. Руководству страны переданы проекты документов для ознакомления и внесения правок.

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