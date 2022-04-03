ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одной из стран-гарантов безопасности Украины может стать Ирландия

Новина українською →
Дублин, Воскресенье 03 апреля 2022 05:35
Одной из стран-гарантов безопасности Украины может стать Ирландия Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В списке потенциальных стран-гарантов Украины может также появится и Ирландия. Руководству страны переданы проекты документов для ознакомления и внесения правок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского каналу Fox News.

"Нам нужны гарантии безопасности от ведущих государств, и РФ понимает, что у нас могут быть противоречия по поводу той или иной страны. Но среди ключевых стран-гарантов могут быть как члены НАТО, также и внеблоковые. Речь идёт о ключевых игроках, мы рассматриваем ключевых игроков мира. Но ещё раз скажу: мы хотим видеть гарантами те страны, которые готовы присоединиться к процессу открыто. Кроме США, Великобритании, Германии, Франции, Турции. Почему я назвал этот список? Это ещё не все. Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к нему. Я знаю про Израиль и Ирландию", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что он говорит пока только о тех странах, которые готовы выступить гарантами безопасности Украины, или же о тех, с которыми удается найти общий язык в этом вопросе. Президент считает, что Россия также должна присутствовать в этом соглашении, потому что она непосредственно является стороной войны.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой