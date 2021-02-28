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Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса

Новина українською → Германия, Воскресенье 28 февраля 2021 16:40
Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса Фото: флаг Германии на фоне Бундестага (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Германия ужесточила правила въезда из французского департамента Мозель. Там наблюдается распространение мутированных видов коронавируса.

Об этом сообщается в сводке Института Роберта Коха.

Французский регион рассматривается как опасный в связи с угрозой распространения оттуда новых видов коронавируса в немецкие регионы.

Со 2 марта тем, кто въезжает из Мозеля надо предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Транспортные компании могут перевозить через границу только граждан Германии и лиц с видом на жительство. Отменяется пассажирское сообщение с департаментом.

При этом на границе французского департамента и Германии не будет введен пограничный контроль. Новые ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Также известно, что в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

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