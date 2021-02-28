Німеччина посилила правила в'їзду з французького регіону через мутації коронавірусу

Про це повідомляється у звіті Інституту Роберта Коха.

Французький регіон розглядається як небезпечний у зв'язку із загрозою поширення звідти нових видів коронавірусу в німецькі регіони.

З 2 березня тим, хто в'їжджає з Мозеля треба пред'являти негативний результат тесту на коронавірус. Транспортні компанії можуть перевозити через кордон тільки громадян Німеччини та осіб з видом на проживання. Скасовується пасажирське сполучення з департаментом.

При цьому на кордоні французького департаменту та Німеччини не буде введено прикордонний контроль. Нові обмеження не поширюються на вантажні перевезення.

Зараз у Німеччині діють обмеження на в'їзд з Бразилії, Британії, Ірландії, Португалії, Південної Африки, Чехії та австрійської землі Тіроль. Все через розповсюдження мутацій коронавіруса.