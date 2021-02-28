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Німеччина посилила правила в'їзду з французького регіону через мутації коронавірусу

Новость на русском → Німеччина, Неділя 28 лютого 2021 16:40
Німеччина посилила правила в'їзду з французького регіону через мутації коронавірусу Фото: прапор Німеччини на тлі Бундестагу (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Німеччина посилила правила в'їзду з французького департаменту Мозель. Там спостерігається поширення мутованих видів коронавірусу.

Про це повідомляється у звіті Інституту Роберта Коха.

Французький регіон розглядається як небезпечний у зв'язку із загрозою поширення звідти нових видів коронавірусу в німецькі регіони.

З 2 березня тим, хто в'їжджає з Мозеля треба пред'являти негативний результат тесту на коронавірус. Транспортні компанії можуть перевозити через кордон тільки громадян Німеччини та осіб з видом на проживання. Скасовується пасажирське сполучення з департаментом.

При цьому на кордоні французького департаменту та Німеччини не буде введено прикордонний контроль. Нові обмеження не поширюються на вантажні перевезення.

Зараз у Німеччині діють обмеження на в'їзд з Бразилії, Британії, Ірландії, Португалії, Південної Африки, Чехії та австрійської землі Тіроль. Все через розповсюдження мутацій коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини чітко визначило пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати від COVID-19. Однак через високий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто будуть припадати пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням будуть чекати своєї черги.

Також відомо, що в Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

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