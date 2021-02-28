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В Германии всех желающих призывают привиться вакциной AstraZeneca

Новина українською → Берлин, Воскресенье 28 февраля 2021 14:36
В Германии всех желающих призывают привиться вакциной AstraZeneca Фото: COVID-вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Поскольку заявленный уровень эффективности вакцины от симптоматического COVID-19 ниже, чем у Pfizer и Moderna, группы риска не слишком хотят ею вакцинироваться. Также у AstraZeneca немного выше уровень побочных эффектов.

Германия использовала лишь 239 тысяч доз вакцины от AstraZeneca из 1,4 миллиона полученных.

Премьер Баварии Маркус Зедер предложил, чтобы дозы, которые лежат на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Напомним, вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, правительство заявило о договоренности по поставкам в Украину 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков - AstraZeneca и Novavax. Ее будут доставлять из Индии. Контракт подписан с Serum Institute.

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