Немецкие вирусологи предупредили о третьей волне коронавируса

В Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

Об этом заявил ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который является консультантом правительства Германии по вопросам борьбы с пандемией, передает Deutsche Welle .

По словам вирусолога, на начало третьей волны указывают результаты моделирования ситуации в стране и развитие пандемии в других странах.

При этом эксперт не считает, что вакцинация сможет сильно помочь при нынешних темпах заболеваемости. Хотя вакцина позволит сократить показатель смертности среди самой большой группы риска - пожилых людей.

Дростен считает, что возможные ослабления нынешних ограничений можно прогнозировать не раньше второй половины лета.

Отмечается, что в Германии за прошедшие сутки выявили 7890 новых случаев коронавируса и 157 летальных случаев. Недельный показатель заболеваемости составляет 63,8 на 100 тысяч человек.