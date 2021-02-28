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Немецкие вирусологи предупредили о третьей волне коронавируса

Новина українською → Берлин, Воскресенье 28 февраля 2021 13:32
Немецкие вирусологи предупредили о третьей волне коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

Об этом заявил ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который является консультантом правительства Германии по вопросам борьбы с пандемией, передает Deutsche Welle.

По словам вирусолога, на начало третьей волны указывают результаты моделирования ситуации в стране и развитие пандемии в других странах.

При этом эксперт не считает, что вакцинация сможет сильно помочь при нынешних темпах заболеваемости. Хотя вакцина позволит сократить показатель смертности среди самой большой группы риска - пожилых людей.

Дростен считает, что возможные ослабления нынешних ограничений можно прогнозировать не раньше второй половины лета.

Отмечается, что в Германии за прошедшие сутки выявили 7890 новых случаев коронавируса и 157 летальных случаев. Недельный показатель заболеваемости составляет 63,8 на 100 тысяч человек.

Напомним, ранее о третьей волне коронавируса заявляла канцлер Германии Ангела Меркель.

Также о начале третьей волны COVID заявили в Польше.

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