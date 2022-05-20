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Германия усилила контроль над исполнением санкций против российских олигархов

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Берлин, Пятница 20 мая 2022 01:36
Германия усилила контроль над исполнением санкций против российских олигархов Фото: Германия усилила контроль над исполнением санкций против российских олигархов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия приняла закон, который позволяет тщательнее исполнять санкции, введенные против российских олигархов. До сих пор в ФРГ не было законодательной базы, позволяющей целенаправленно искать их имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бундестага.

Кроме того, сведения о финансовом положении такого рода лиц часто скрывались за сложными корпоративными структурами.

Закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты.

Бизнесмены, находящиеся в санкционном списке, также обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы.

Недавно канцлер Германии Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну на Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

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