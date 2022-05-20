Німеччина посилила контроль над виконанням санкцій проти російських олігархів
Німеччина прийняла закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів. До цих пір у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бундестагу.
Крім того, відомості про фінансове становище такого роду осіб часто ховалися за складними корпоративними структурами.
Закон чіткіше регламентує обов'язки і покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти і приватні літаки.
Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.
Нещодавно канцлер Німеччини Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну на Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.