Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине

Немецкие супермаркеты столкнулись с дефицитом подсолнечного масла. Все из-за опасений, что война в Украине может привести к перебоям с поставками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сегодня же Украина является одним из крупнейших импортеров подсолнечного масла для мирового рынка, в том числе и для Германии.
"В настоящее время в наших магазинах мы наблюдаем повышенный спрос, особенно на подсолнечное масло, а также на рапсовое и оливковое масло",- заявил представитель сети супермаркетов Aldi Süd.
Между тем сеть супермаркетов ограничила продажу масла в расчете на одного покупателя, а представитель Федеральной ассоциации немецкой розничной продуктовой торговли призвал воздерживаться от его накопления.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что война в Украине может повторно спровоцировать кризис микрочипов в мире.
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