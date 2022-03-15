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Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Немецкие супермаркеты столкнулись с дефицитом подсолнечного масла. Все из-за опасений, что война в Украине может привести к перебоям с поставками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня же Украина является одним из крупнейших импортеров подсолнечного масла для мирового рынка, в том числе и для Германии.

"В настоящее время в наших магазинах мы наблюдаем повышенный спрос, особенно на подсолнечное масло, а также на рапсовое и оливковое масло",- заявил представитель сети супермаркетов Aldi Süd.

Между тем сеть супермаркетов ограничила продажу масла в расчете на одного покупателя, а представитель Федеральной ассоциации немецкой розничной продуктовой торговли призвал воздерживаться от его накопления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что война в Украине может повторно спровоцировать кризис микрочипов в мире.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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