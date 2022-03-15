Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине

Сегодня же Украина является одним из крупнейших импортеров подсолнечного масла для мирового рынка, в том числе и для Германии.

"В настоящее время в наших магазинах мы наблюдаем повышенный спрос, особенно на подсолнечное масло, а также на рапсовое и оливковое масло",- заявил представитель сети супермаркетов Aldi Süd.

Между тем сеть супермаркетов ограничила продажу масла в расчете на одного покупателя, а представитель Федеральной ассоциации немецкой розничной продуктовой торговли призвал воздерживаться от его накопления.