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Німеччина зіткнулась з дефіцитом олії внаслідок війни в Україні

Автор: Сергій Пишкін

Німецькі супермаркети зіткнулись з дефіцитом соняшникової олії. Усе через побоювання, що війна в Україні може призвести до перебоїв з поставками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні ж Україна є одним з найбільших імпортерів соняшникової олії для світового ринку, в тому числі й для Німеччини.

"В даний час у наших магазинах ми спостерігаємо підвищений попит, особливо на соняшникову олію, а також на ріпакову та оливкову олію",- заявив представник мережі супермаркетів Aldi Süd.

Тим часом мережа супермаркетів обмежила продаж олії з розрахунку на одного покупця, а представник Федеральної асоціації німецької роздрібної продуктової торгівлі закликав утримуватись від її накопичення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що війна в Україні може повторно спровокувати кризу мікрочіпів у світі.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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