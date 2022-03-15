Німеччина зіткнулась з дефіцитом олії внаслідок війни в Україні

Сьогодні ж Україна є одним з найбільших імпортерів соняшникової олії для світового ринку, в тому числі й для Німеччини.

"В даний час у наших магазинах ми спостерігаємо підвищений попит, особливо на соняшникову олію, а також на ріпакову та оливкову олію",- заявив представник мережі супермаркетів Aldi Süd.

Тим часом мережа супермаркетів обмежила продаж олії з розрахунку на одного покупця, а представник Федеральної асоціації німецької роздрібної продуктової торгівлі закликав утримуватись від її накопичення.