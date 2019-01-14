Германия и США ведут переговоры по Nord Stream-2

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

МИД Германии обменивается мнениями с коллегами в администрации в Вашингтоне

Немецкие чиновники на разных уровнях ведут переговоры с США относительно газопровода Nord Stream-2. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, федеральному правительству давно уже известно о критическом отношении правительства США к проекту "Северный поток-2".

"Равно как и американскому известна наша позиция. Это является темой многих переговоров, на многих уровнях, включая немецкого канцлера с американским президентом", - сказал Зайберт.

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, в свою очередь, подтвердила, что немецкое внешнеполитическое ведомство находится в тесном обмене мнениями с коллегами в администрации в Вашингтоне, в том числе относительно "Северного потока-2".

"В министерстве приняли к сведению информацию о том, что посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким предпринимателям письма по поводу "Северного потока-2", - отметила она.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

Кроме того, около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую принять действия за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.