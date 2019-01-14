Німеччина і США ведуть переговори по Nord Stream-2

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

МЗС Німеччини обмінюється думками з колегами в адміністрації у Вашингтоні

Німецькі чиновники на різних рівнях ведуть переговори із США щодо газопроводу Nord Stream-2. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, федеральному уряду давно вже відомо про критичне ставлення уряду США до проекту "Північний потік-2".

"Так само як і американському відома наша позиція. Це є темою багатьох переговорів, на багатьох рівнях, включаючи німецького канцлера з американським президентом", - сказав Зайберт.

Офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, в свою чергу, підтвердила, що німецьке зовнішньополітичне відомство перебуває в тісному обміні думками з колегами в адміністрації у Вашингтоні, у тому числі щодо "Північного потоку-2".

"В міністерстві взяли до відома інформацію про те, що посол США в ФРН Річард Гренелл розіслав німецьким підприємцям листи з приводу "Північного потоку-2", - зазначила вона.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Крім того, близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і вимагає вжити дії за атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.