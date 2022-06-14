Германия создаст реестр активов для более эффективных санкций против РФ

В Германии появится национальный реестр, в который будут вноситься подсанкционные активы и неясного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Берлине, такой национальный реестр будет создан в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России. Кроме того, по его словам, будет запущена специальная горячая линия для осведомителей.