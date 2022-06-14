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Германия создаст реестр активов для более эффективных санкций против РФ

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Германии появится национальный реестр, в который будут вноситься подсанкционные активы и неясного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Берлине, такой национальный реестр будет создан в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.

Кроме того, по его словам, будет запущена специальная горячая линия для осведомителей.

Напомним, ранее Шольц назвал единственное условие отмены санкций против России. По его словам, для этого мало прекратить вести боевые действия в Украине, надо завершить войну и достичь взаимопонимания с Киевом.

Также стало известно, что российским олигархам удается обходить запрет на полеты в небе над Европейским союзом.

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Санкции против РоссииГерманияОлаф Шольц