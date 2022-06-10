Шольц назвал условие отмены западных санкций против России

Для отмены западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня посетил Белград и на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции заявил, что ждет от него поддержки санкций против России.

"Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к пониманию с Украиной", - заявил он.