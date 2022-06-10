ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц назвал условие отмены западных санкций против России

Новина українською →
Белград, Пятница 10 июня 2022 19:45
Шольц назвал условие отмены западных санкций против России Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Для отмены западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня посетил Белград и на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции заявил, что ждет от него поддержки санкций против России.

"Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к пониманию с Украиной", - заявил он.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что президент России Владимир Путин еще не осознал своего военного провала в Украине.

Также стало известно, что Украина уже направила свои предложения по седьмому пакету санкций Европейского союза против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Олаф Шольц
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз