Шольц назвал условие отмены западных санкций против России
Для отмены западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня посетил Белград и на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции заявил, что ждет от него поддержки санкций против России.
"Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к пониманию с Украиной", - заявил он.
Напомним, ранее Шольц заявлял, что президент России Владимир Путин еще не осознал своего военного провала в Украине.
Также стало известно, что Украина уже направила свои предложения по седьмому пакету санкций Европейского союза против России.
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