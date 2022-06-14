Німеччина створить реєстр активів для більш ефективних санкцій проти РФ

У Німеччині з'явиться національний реєстр, до якого будуть вноситися підсанкційні активи і неясного походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив німецький канцлер Олаф Шольц на засіданні групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Берліні, такий національний реєстр буде створений в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії. Крім того, за його словами, буде запущена спеціальна гаряча лінія для інформаторів.