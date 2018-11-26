Німеччина в Радбезі ООН ставитиме питання миротворчої місії на Донбасі

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Очільник МЗС ФРН вважає, що необхідно випробовувати усі засоби для мирного процесу на Донбасі

Міністр закордонних справ ФРГ Хайко Маас заявив, що під час членства у Раді Безпеки ООН Німеччина два наступних роки буде ставити питання про миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Маас вважає, що президент України та президент РФ не виключають такою можливості, але мають різне бачення стосовно дії мандата, тому важко досягти прогрес.

"Ми хочемо наш час у Раді Безпеки ООН використати також для того, щоб обговорити миротворчу місію ООН на Сході України", - заявив очільник МЗС ФРН.

Також він констатував, що мінські домовленості у більшості так і не були втіленими.

"Попри всі складнощі ми не маємо права не випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу нові імпульси", - розповів Маас.

Він повідомив, що скасування санкцій з РФ можливі тільки у випадку втілення мінських домовленостей. Це є позицією не тільки німецького уряду, але і ЄС.

Нагадаємо, у Бундестагу засудили атаку Росії в Азовському морі. Росія не бажає вирішувати конфлікт за столом переговорів, заявив голова дипломатичного комітету Бундестагу.