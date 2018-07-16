Німеччина погодилася прийняти 50 врятованих у Середземному морі мігрантів

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі, були врятовані 14 липня

Німеччина погодилася прийняти 50 мігрантів, які напередодні були врятовані з дерев'яного судна в Середземному морі неподалік від італійського острова Лампедуза. Про це повідомляє DW.

"Німеччина та Італія дійшли згоди, що Німеччина з огляду на поточні переговори про активізацію двостороннього співробітництва щодо надання притулку, в цьому випадку готова прийняти 50 людей", - заявили у неділю, 15 липня, у німецькому уряді.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте запропонував направити 450 врятованих біля італійських берегів біженців в інші країни Євросоюзу.

Він також повідомив, що по 50 врятованих мігрантів погодились прийняти Франція та Мальта.

З його слів, якщо інші європейські країни візьмуть до себе частину шукачів притулку, то Італія також візьме участь в прийнятті мігрантів.

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі, 14 липня евакуювали два кораблі, один з яких належить італійській береговій охороні.

Нагадаємо, раніше в Італії заявили, що хочуть заборонити кораблям міжнародних місій, зокрема місій ЄС, доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порти країни.