Италия запретит принимать корабли миссий ЕС со спасенными мигрантами

Это требование будет озвучено на встрече глав МВД стран-членов ЕС в австрийском Иннсбруке

Италия хочет запретить кораблям международных миссий, в частности миссии ЕС, доставлять мигрантов, спасенных в Средиземном море, в порты страны. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает DW.

Так, Сальвини заверил, что на встрече глав МВД стран-членов ЕС в австрийском Иннсбруке озвучит "требование закрыть итальянские порты для кораблей международных миссий", напомнив при этом, что его правительство заблокировало итальянские порты для судов неправительственных организаций.

Министр также выразил сожаление, что предыдущее правительство Италии за последние пять лет подписало соглашения, которые обязывали Италию принимать мигрантов, спасенных судами миссий.

Как отмечается, в Средиземном море осуществляются две миссии ЕС Frontex, целью которых является борьба с перевозчиками мигрантов, - "София" и "Тритон". Накануне ирландское судно Samuel Beckett, задействовано в миссии "София", доставило в итальянский порт Мессина 106 спасенных мигрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия на лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, которые спасают мигрантов.