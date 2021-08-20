Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Німеччини не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і Російською Федерацією. Оскільки "відстань між цими стільцями збільшується".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю НВ та зарубіжним ЗМІ.

За його словами, у канцлера Німеччини Ангели Меркель непроста позиція, тому що вона хотіла допомогти Україні та зберегти хороші відносини з Росією.

"Я думаю, що є багато речей, які впливають на м'якість діалогу між Німеччиною і Російською Федерацією. Я вважаю, що - якщо хочете, моя особиста думка, я його не приховую в принципі, - так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", - додав Зеленський.