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Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 13:52
Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Німеччини не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і Російською Федерацією. Оскільки "відстань між цими стільцями збільшується".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю НВ та зарубіжним ЗМІ.

За його словами, у канцлера Німеччини Ангели Меркель непроста позиція, тому що вона хотіла допомогти Україні та зберегти хороші відносини з Росією.

"Я думаю, що є багато речей, які впливають на м'якість діалогу між Німеччиною і Російською Федерацією. Я вважаю, що - якщо хочете, моя особиста думка, я його не приховую в принципі, - так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Меркель у відносинах з Росією просуває дуже делікатний шлях балансування.

Цього тижня німецький канцлер приїде на зустріч з президентом України. Очікується, що сторони обговорюватимуть врегулювання на Донбасі та газове питання.

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