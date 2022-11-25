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Німеччина наступного тижня ухвалить важливу резолюцію про Голодомор, - Кулеба

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П'ятниця 25 листопада 2022 11:11
Німеччина наступного тижня ухвалить важливу резолюцію про Голодомор, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Усі демократичні фракції парламенту Німеччини домовилися наступного тижня прийняти важливу резолюцію про Голодомор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Всі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав Кулеба.

Міністр, у свою чергу, подякував Німеччині за відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше в парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

До цього відповідне рішення було ухвалено в парламентах Румунії та Чехії.

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