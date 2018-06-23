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Германия - Швеция: где смотреть матч

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 15:25
Фото: тренировки сборной Германии перед матчем со Швецией (twitter.com/DFB_Team)
Фото: тренировки сборной Германии перед матчем со Швецией (twitter.com/DFB_Team)

Где и когда начнется поединок группы F ЧМ-2018

Сборные Германии и Швеции встретятся во втором туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на "Интере". По мнению букмекеров, преимущество ожидаемо на стороне немецкой команды.

23 июня 21:00
Сочи, стадион "Фишт"

 

Поединок Германия - Швеция в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Также игру будут транслировать белорусский "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Напомним, сборная Аргентины потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе чемпионата мира.

Германия - Швеция: онлайн трансляция ЧМ 2018: турнирная таблица на 23 июня
Теги публикации: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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