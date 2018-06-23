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Германия - Швеция: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 14:08
Германия - Швеция
Германия - Швеция

Трансляция матча Германия - Швеция начнется в 21:00 на телеканале Интер

Германия - Швеция. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на "Интере". Сборные Германии и Швеции встретятся во втором туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество ожидаемо на стороне немецкой команды.

23 июня 21:00
Сочи, стадион Фишт

 

Действующие чемпионы мира попытаются набрать первые очки на ЧМ-2018. Германия, которая занимает первое место в текущем рейтинге ФИФА, находится в сложном положении после проиграша команде Мексики в первом туре. Сборная Швеции чувствует себя уверенней благодаря стартовой победе над южнокорейцами.

После первого матча на сборную Германии и решения Йоахима Лева по составу обрушилась волна критики. Сейчас все ждут от наставника "бундестим" волевых решений.

Скандинавам крайне важно набрать очки в субботу. На стороне Янне Андресона есть длинная серия без поражений. Последний раз шведы на групповом этапе проигрывали еще на чемпионате мира 1990 года. 

Сборные Германии и Швеции достаточно хорошо знают друг друга. Интересно, что среди всех команд, собравшихся на ЧМ-2018, именно эти комнады встречались между собой чаще всех - 21 раз. Баланс личных встреч пока в пользу "бундестим" - 9 побед против 8 поражений при 4 ничьих. 

Последний раз соперники встречались в 2013 году в рамках отбора на чемпионат мира-2014. Тогда победа досталась немцам со счетом - 5:3.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 23 июня ЧМ-2018: все подробности
Теги публикации: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Германии, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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