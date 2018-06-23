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Німеччина - Швеція: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 15:25
Фото: тренування збірної Німеччини перед матчем зі Швецією (twitter.com/DFB_Team)
Фото: тренування збірної Німеччини перед матчем зі Швецією (twitter.com/DFB_Team)

Де і коли почнеться поєдинок групи F ЧС-2018

Збірні Німеччини та Швеції зустрінуться у другому турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на "Інтері". На думку букмекерів, перевага очікувано на стороні німецької команди.

23 червня 21:00
Сочі, стадіон "Фішт"

 

Поєдинок Німеччина - Швеція в прямому ефірі в Україні покаже телеканал "Інтер". Також гру транслюватимуть білоруський "Білорусь 5" і російський "Перший канал".

Нагадаємо, збірна Аргентини зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі чемпіонату світу.

Німеччина - Швеція: онлайн трансляція ЧС 2018: турнірна таблиця на 23 червня
Теги публікації: онлайн-трансляция, Швеция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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