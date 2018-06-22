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Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе ЧМ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 09:37
Фото: Аргентина - Хорватия (twitter.com/Argentina)
Фото: Аргентина - Хорватия (twitter.com/Argentina)

Команда Хорхе Сампаоли пропустила от Хорватии три безответных мяча

Сборная Аргентины, разгромно проиграв команде Хорватии (0:3) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018, потерпела самое крупное с 1958 года поражение в первом раунде мундиаля. Об этом сообщает в Twitter статистический агрегатор Opta.

60 лет назад латиноамериканская команда проиграла сборной уже не существующей Чехословакии со счетом 1:6.

Напомним, хорваты благодаря победе над Аргентиной обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Для Хорватии это первый выход из группы ЧМ с 1998 года.

Аргентинцы же за два тура набрали одно очко и рискуют не попасть в 1/8 финала.

Если 22 июня Исландия​ обыграет Нигерию, то команда Хорхе Сампаоли сможет при удачном для себя варианте только догнать исландцев по очкам. 

В последний раз Аргентина не выходила из группы на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее. Тогда нынешнему лидеру сборной Лионелю Месси было 15 лет. 

ЧМ 2018: турнирная таблица на 22 июня Аргентина - Хорватия: видео голов и обзор матча
Теги публикации: ЧМ-2018, чемпионат мира, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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