Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе ЧМ

Команда Хорхе Сампаоли пропустила от Хорватии три безответных мяча

Сборная Аргентины, разгромно проиграв команде Хорватии (0:3) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018, потерпела самое крупное с 1958 года поражение в первом раунде мундиаля. Об этом сообщает в Twitter статистический агрегатор Opta.

60 лет назад латиноамериканская команда проиграла сборной уже не существующей Чехословакии со счетом 1:6.

1 - This was Argentina’s heaviest defeat in the first round group stages of a World Cup tournament since losing 1-6 to Czechoslovakia in 1958. Crushed. #ARG #CRO #ARGCRO — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2018

Напомним, хорваты благодаря победе над Аргентиной обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Для Хорватии это первый выход из группы ЧМ с 1998 года.

Аргентинцы же за два тура набрали одно очко и рискуют не попасть в 1/8 финала.

Если 22 июня Исландия​ обыграет Нигерию, то команда Хорхе Сампаоли сможет при удачном для себя варианте только догнать исландцев по очкам.

В последний раз Аргентина не выходила из группы на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее. Тогда нынешнему лидеру сборной Лионелю Месси было 15 лет.