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Германия сделает все для победы Украины. Но не ценой своей безопасности, - Линднер

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Берлин, Суббота 23 апреля 2022 15:39
Германия сделает все для победы Украины. Но не ценой своей безопасности, - Линднер Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Германия сделает все, что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России. Соответствующее заявление сделал министр финансов Кристиан Линднер на партийной конференции социал-демократов в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", - отметил он.

Он также выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, но так, чтобы Германия не стала одной из сторон войны.

"Украине нужна военная поддержка, а для победы ей также необходимо тяжелое вооружение… (Канцлер, - ред.) Олаф Шольц - ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе", - прокомментировал Линднер нежелание Шольца поставлять губицы и танки.

Напомним, накануне Шольц анонсировал новые поставки противотанковых вооружений, мин и минометов для Украины.

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