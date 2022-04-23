Німеччина зробить все для перемоги України. Але не ціною своєї безпеки, - Лінднер

Німеччина зробить все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії. Відповідну заяву зробив міністр фінансів Крістіан Лінднер на партійній конференції соціал-демократів у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці і загроза обороноздатності території НАТО", - зазначив він.

Він також виступив на підтримку поставок важкого озброєння Україні, але так, щоб Німеччина не стала однією зі сторін війни.

"Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також необхідне важке озброєння... (Канцлер, - ред.) Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - прокоментував Лінднер небажання Шольца поставляти губиці і танки.