Мины, снаряды и противотанковое оружие: Шольц анонсировал новые поставки в Украину

В ближайшее время Германия поставит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы. А в среднесрочной перспективе примет участие в укреплении ее обороноспособности западными вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца для Spiegel .

По его словам, возможности поставок из запасов Бундесвера в значительной степени исчерпаны.

"Что еще можно сделать? Мы обязательно еще поставим противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы…Как и прежде, оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого в общей сложности 2 млрд евро", - отметил Шольц.

Он подчеркнул, что транспортные средства и артиллерия может быть быстро развернута на востоке Украины. Кроме того, Берлин готов обучить украинских военных обращению со своими вооружениями.

"Военная техника должна быть в состоянии использоваться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по НАТО в настоящее время поставляют такое оружие", - добавил Шольц.

Он также отметил, что в среднесрочной перспективе Германия поможет Украине повысить обороноспособность, в том числе с помощью западных вооружений.