UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, - Бербок

Автор: Анастасия Рокитна

Германия заявила о поддержке суверенитета Украины. И готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ситуация на Донбассе сейчас ухудшается, сообщила она.

"Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс", - заявила Бербок.

Напомним, Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки".

Отметим, что политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияНормандский формат