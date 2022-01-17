Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, - Бербок

Германия заявила о поддержке суверенитета Украины. И готова "сделать все" для перезапуска нормандского формата.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Ситуация на Донбассе сейчас ухудшается, сообщила она.
"Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс", - заявила Бербок.
Напомним, Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки".
Отметим, что политические советники лидеров нормандского формата (Украина, Россия, Германия и Франция) планируют встретиться в ближайшее время. Однако точной даты пока нет.