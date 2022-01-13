Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки"
Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность переговоров между США и Россией. Также он заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "Нормандии".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца.
Точную дату встречи канцлер так и не уточнил.
Как заявил Шольц, Германия приветствует встречу представителей "нормандской четверки", которые вскоре проведут подготовительные переговоры.
"Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат", - отметил канцлер.