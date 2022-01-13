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Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки"

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Четверг 13 января 2022 18:17
Германия анонсировала встречу представителей "нормандской четверки" Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность переговоров между США и Россией. Также он заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "Нормандии".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца.

Точную дату встречи канцлер так и не уточнил.

Как заявил Шольц, Германия приветствует встречу представителей "нормандской четверки", которые вскоре проведут подготовительные переговоры.

"Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат", - отметил канцлер.

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Нормандский формат Олаф Шольц
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