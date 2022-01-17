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Німеччина зробить все для перезапуску нормандського формату, - Бербок

Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина заявила про підтримку суверенітету України. І готова "зробити все" для перезапуску нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

Ситуація на Донбасі зараз погіршується, повідомила вона.

"Ми зробимо все для того, щоб перезапустити нормандський процес", - заявила Бербок.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала зустріч представників "нормандської четвірки".

Зазначимо, політичні радники лідерів нормандського формату (Україна, Росія, Німеччина і Франція) планують зустрітися найближчим часом. Однак точної дати поки немає.

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