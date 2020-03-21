Германия разрешила авиатранзит украинцев при ряде условий

Германия разрешила авиатранзит для граждан Украины через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта, выдвинув ряд условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Так, для осуществления транзита необходимо выполнить три условия:

транзит должен состояться в течение 24 часов;

необходимо иметь авиабилет на рейс в Украину;

оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия предоставит украинцам, застрявшим на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 15 городов Европы. В частности, граждане Украины смогут вернуться на родину из Парижа, Вены, Берлина, Варшавы и других городов.

Кроме этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч украинцев из-за рубежа, которые оказались заблокированными из-за пандемии коронавируса. Для эвакуации осуществлят по меньшей мере 175 рейсов.