Германия разблокировала поставки оружия для Украины, - dpa

На третий день войны России против Украины немецкая сторона разблокировала поставки оружия. Будут поставлены 400 единиц противотанковых средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .

Издание со ссылкой на двух источников в правительстве пишет, что таким образом Берлин снял запрет на поставки летальных вооружений в зону конфликта.

Напомним, до начала войны России против Украины немецкая сторона несколько месяцев отказывала Киеву в поставках оружия, объясняя свою позицию в том числе своей ролью во Второй мировой войне.

Но после российского признания так называемых "ЛДНР" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что надеется, что Германия теперь сделает больше для мира в Украине.