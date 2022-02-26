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Германия разблокировала поставки оружия для Украины, - dpa

Автор: Сергей Новиков

На третий день войны России против Украины немецкая сторона разблокировала поставки оружия. Будут поставлены 400 единиц противотанковых средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Сообщается, что федеральное правительство Германии сегодня одобрило поставку Нидерландами Украине 400 противотанковых средств немецкого производства.

Издание со ссылкой на двух источников в правительстве пишет, что таким образом Берлин снял запрет на поставки летальных вооружений в зону конфликта.

Напомним, до начала войны России против Украины немецкая сторона несколько месяцев отказывала Киеву в поставках оружия, объясняя свою позицию в том числе своей ролью во Второй мировой войне.

Но после российского признания так называемых "ЛДНР" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что надеется, что Германия теперь сделает больше для мира в Украине.

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ГерманияВторжение России в Украину