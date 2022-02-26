Німеччина розблокувала поставки зброї для України, - dpa

На третій день війни Росії проти України німецька сторона розблокувала поставки зброї. Будуть поставлені 400 одиниць протитанкових засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa .

Видання со силою на двох джерелах в уряді пише, що таким чином Берлін сняв запрет на поставки літальних збройних сил у зоні конфлікту.

Напомним, до початку війни Росії проти України німецька сторона кілька місяців відмовляла Київу в поставках зброї, пояснювала свою позицію в тому числі своєї ролі у Другій світовій війні.

Але після російського визнання, які називаються "ЛДНР", міністр іноземних справ Дмитрій Кулеба заявив, що надіється, що Німеччина тепер зробить більше для миру в Україні.