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Німеччина розблокувала поставки зброї для України, - dpa

Автор: Сергей Новиков

На третій день війни Росії проти України німецька сторона розблокувала поставки зброї. Будуть поставлені 400 одиниць протитанкових засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Повідомляється, що федеральний уряд Німеччини сьогодні схвалив поставку Нідерландами Україні 400 протитанкових засобів німецького виробництва.

Видання со силою на двох джерелах в уряді пише, що таким чином Берлін сняв запрет на поставки літальних збройних сил у зоні конфлікту.

Напомним, до початку війни Росії проти України німецька сторона кілька місяців відмовляла Київу в поставках зброї, пояснювала свою позицію в тому числі своєї ролі у Другій світовій війні.

Але після російського визнання, які називаються "ЛДНР", міністр іноземних справ Дмитрій Кулеба заявив, що надіється, що Німеччина тепер зробить більше для миру в Україні.

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