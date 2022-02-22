"Новая реальность". Кулеба надеется, что Германия сделает больше для мира в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после российского признания так называемых "ЛДНР" надеется, что Германия теперь сделает больше для мира в Украине. Он обсудил дополнительную помощь с главой немецкого МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"В разговоре с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок выразил благодарность за остановку сертификации "Северного потока-2". Обсудили санкции ЕС против России и дополнительную помощь для Украины. Убежден, что в этой новой реальности Германия может сделать еще больше для мира в Украине и Европе", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Бербок говорила, что Германия не может поставлять оружие Украине из-за своей роли во Второй мировой войне.

Отметим, несмотря на постоянные отказы Берлина, Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет на фоне угрозы вторжения России.