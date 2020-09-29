Германия призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Фото: азербайджанские военные (wikipedia.org-Mangust777)

Федеральное правительство Германии назвало эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе "очень опасным развитием". Берлин призывает стороны к немедленному прекращению огня.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

По его словам, необходимо “немедленное прекращение огня” и возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном.

При этом Зайберт указал на так называемую Минскую группу ОБСЕ, которая занимается вопросом урегулирования карабахского конфликта с 1994 года.

В свою очередь спикер МИД Германии Мария Адебар, Берлин ведет сейчас переговоры в рамках ОБСЕ относительно возможных вариантов урегулирования. Кроме того, послы ФРГ в обеих странах контактируют с армянской и азербайджанской сторонами.

Адебар отметила, что у немецкого правительства нет информации относительно направления Турцией ливийских и сирийских боевиков в Азербайджан. Также Берлин не владеет информацией, какая из сторон вызвала последнее обострение конфликта.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

В Азербайджане назвали конфликт с Арменией "отечественной войной".

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Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция якобы перебросила около 4 тысяч боевиков в зону боевых действий.