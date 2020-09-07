ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия призвала власти Беларуси уточнить местонахождение Колесниковой

Автор: Максим Зайченко

Германия призвала власти Беларуси объяснить, что произошло с членом координационного совета оппозиции и соратницей Светланы Тихановской Марией Колесниковой после сообщений о ее задержании неизвестными в масках. Ранее родственники Колесниковой заявили о ее пропаже.

Самые читаемые новости

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы очень обеспокоены судьбой госпожи Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси", - заявил он.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. Министерство внутренних дел Беларуси и местная милиция опровергают, что она была задержана. Свидетели заявили, что женщину похитили около Национального художественного музея.

Через некоторое время родственники Колесниковой заявили о ее пропаже, а милиция занялась поисками.

Также в сети появилось видео возможного похищения Колесниковой. Однако на самой записи не видно, что в автомобиле была именно Колесникова.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьГермания