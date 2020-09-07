Германия призвала власти Беларуси уточнить местонахождение Колесниковой

Германия призвала власти Беларуси объяснить, что произошло с членом координационного совета оппозиции и соратницей Светланы Тихановской Марией Колесниковой после сообщений о ее задержании неизвестными в масках. Ранее родственники Колесниковой заявили о ее пропаже.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы очень обеспокоены судьбой госпожи Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси", - заявил он.

Напомним, 7 сентября белорусская оппозиция заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. Министерство внутренних дел Беларуси и местная милиция опровергают, что она была задержана. Свидетели заявили, что женщину похитили около Национального художественного музея.

Через некоторое время родственники Колесниковой заявили о ее пропаже, а милиция занялась поисками.

Также в сети появилось видео возможного похищения Колесниковой. Однако на самой записи не видно, что в автомобиле была именно Колесникова.