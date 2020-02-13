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Германия призвала Россию прекратить атаки в Идлибе

Новости » В мире     13.02.2020 - 16:16
Германия призвала Россию прекратить атаки в Идлибе
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас считает, что РФ должна использовать свое влияние на Асада

Россия должна использовать все свое влияние на сирийский режим для прекращения ударов в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Anadolu.

По его словам, Кремль, как союзник режима сирийского президента Башара Асада, должен сделать все, чтобы прекратить наступление на северо-западе Сирии.

"Сейчас мы наблюдаем очередную драматическую эскалацию ситуации в Идлибе, и она достигает уровня гуманитарной катастрофы. Асада не волнует гибель уязвимых людей. Россия должна использовать свое влияние на режим", - заявил глава немецкого МИД.

Маас также отметил, что из-за интенсивных атак за последние месяцы турецкую границу пересекли почти 1,5 млн сирийцев, что вызвало опасения по поводу нового притока беженцев в Европу.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, в умышленных атаках по мирным жителям в Идлибе.

Также РБК-Украина писало, что Североатлантический альянс будет поддерживать Турцию независимо от ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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