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Німеччина закликала Росію припинити атаки в Ідлібі

Новини » В світі     13.02.2020 - 16:16
Німеччина закликала Росію припинити атаки в Ідлібі
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас вважає, що РФ повинна використати свій вплив на Асада

Росія повинна використати весь свій вплив на сирійський режим для припинення ударів в сирійському Ідлібі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Anadolu.

За його словами, Кремль, як союзник режиму сирійського президента Башара Асада, повинен зробити все, щоб припинити наступ на північному заході Сирії.

"Зараз ми спостерігаємо чергову драматичну ескалацію ситуації в Ідлібі, і вона досягає рівня гуманітарної катастрофи. Асада не хвилює загибель вразливих людей. Росія повинна використати свій вплив на режим", - заявив глава німецького МЗС.

Маас також зазначив, що через інтенсивні атаки за останні місяці турецький кордон перетнули майже 1,5 млн сирійців, що викликало побоювання з приводу нового припливу біженців в Європу.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив сирійські урядові війська, які підтримує Росія, в умисних атак по мирному населенню в Ідлібі.

Також РБК-Україна писало, що Північноатлантичний альянс буде підтримувати Туреччину незалежно від ситуації в сирійській провінції Ідліб.

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