Німеччина закликала РФ звільнити українських моряків

Фото: Петер Альтмаєр (kmu.gov.ua)

За словами Альтмаєра, Росія має звільнити військові судна і повернутися до нормальних переговорів

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав Росію негайно звільнити моряків українських військових кораблів, захоплених Росією у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Альтмаєра, Німеччина має наполягати, щоб "після цього інциденту в Азовському морі, Росія звільнила військові судна і їхні команди і повернулася до нормальних переговорів".

Водночас міністр економіки ФРН відкинув думку про те, що підтримка Німеччиною проекту газогону "Північний потік-2", підриває її зусилля у врегулюванні і деескалації напруги між Україною та РФ.

"Це два різних питання", - заявив Альтмаєр.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці.

Також сенатори Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.

28 листопада 2018 року набув чинності закон, яким передбачається введення військового положення в Україні.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у наступних областях України: