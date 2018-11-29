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Німеччина закликала РФ звільнити українських моряків

Новини » Політика    29.11.2018 - 11:08
Німеччина закликала РФ звільнити українських моряків
Фото: Петер Альтмаєр (kmu.gov.ua)

За словами Альтмаєра, Росія має звільнити військові судна і повернутися до нормальних переговорів

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав Росію негайно звільнити моряків українських військових кораблів, захоплених Росією у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Альтмаєра, Німеччина має наполягати, щоб "після цього інциденту в Азовському морі, Росія звільнила військові судна і їхні команди і повернулася до нормальних переговорів".

Водночас міністр економіки ФРН відкинув думку  про те, що підтримка Німеччиною проекту газогону "Північний потік-2", підриває її зусилля у врегулюванні і деескалації напруги між Україною та РФ.

"Це два різних питання", - заявив Альтмаєр.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці. 

Також сенатори Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.

28 листопада 2018 року набув чинності закон, яким передбачається введення військового положення в Україні.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у наступних областях України:

  • Вінницька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська;
  • Херсонська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • внутрішні води Азово-Керченської акваторії.
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