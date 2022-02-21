UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия о признании Россией "ЛДНР": серьезный удар по мирному урегулированию конфликта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решение президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине. Глава МИД пообещала, что на этот шаг Москвы последует реакция Берлина и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских "народных республик" на востоке Украины - это вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта", - цитирует пресс-служба заявление Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что признание Россией "ЛДНР" - это еще одно нарушение территориальной целостности Украины. Бербок добавила, что Германия остается на стороне Украины и будет реагировать на это нарушение международного права.

"Мы согласовываем это с нашими партнерами", - добавила она.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДНРГермания