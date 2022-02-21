Німеччина про визнання Росією "ЛДНР": серйозний удар по мирному врегулюванню конфлікту

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік" серйозним ударом по мирному врегулюванню конфлікту в Україні. Глава МЗС пообіцяла, що на цей крок Москви піде реакція Берліна і союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини .

"Сьогоднішнє визнання президентом Путіним сепаратистських" народних республік "на сході України - це кричуще порушення міжнародного права і завдає серйозного удару по всіх дипломатичних зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання і політичне вирішення нинішнього конфлікту", - цитує пресслужба заяву Бербок.

Глава МЗС наголосила, що визнання Росією "ЛДНР" - це ще одне порушення територіальної цілісності України. Бербок додала, що Німеччина залишається на боці України та реагуватиме на це порушення міжнародного права.

"Ми погоджуємо це із нашими партнерами", - додала вона.