Німеччина про визнання Росією "ЛДНР": серйозний удар по мирному врегулюванню конфлікту

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік" серйозним ударом по мирному врегулюванню конфлікту в Україні. Глава МЗС пообіцяла, що на цей крок Москви піде реакція Берліна і союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.
"Сьогоднішнє визнання президентом Путіним сепаратистських" народних республік "на сході України - це кричуще порушення міжнародного права і завдає серйозного удару по всіх дипломатичних зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання і політичне вирішення нинішнього конфлікту", - цитує пресслужба заяву Бербок.
Глава МЗС наголосила, що визнання Росією "ЛДНР" - це ще одне порушення територіальної цілісності України. Бербок додала, що Німеччина залишається на боці України та реагуватиме на це порушення міжнародного права.
"Ми погоджуємо це із нашими партнерами", - додала вона.
Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі із президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде ухвалено рішення про визнання незалежності "ЛДНР".
Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін звернувся до росіян. Після майже вартового монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок спричинив негативну реакцію світових лідерів.