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Германия приостановила депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии приняло решение приостановить депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище. Причиной власти назвали ухудшение ситуации с безопасностью в стране на фоне наступления талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt.

"Из-за нынешнего развития ситуации с безопасностью министр внутренних дел решил пока приостановить депортацию в Афганистан", - цитирует издание представителя МВД Германии.

В ведомстве пояснили, что на фоне обострения ситуации в Афганистане невозможно гарантировать безопасность репатриантов, сопровождающих и членов экипажей самолетов.

Возобновить депортацию афганцев планируется в ближайшее время, как только позволит ситуация. "Преступники и те, кто им угрожает, будут депортированы обратно в Афганистан", - уточнили в министерстве.

Напомним, 11 августа боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане. Теперь в руках талибов находится 9 из 34 административных центров.

Отметим, ранее сообщалось, что талибы контролируют более 60% территории Афганистана.

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