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Німеччина призупинила депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили у притулку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Німеччини прийняв рішення призупинити депортацію в Афганістан мігрантів, яким відмовили в притулку. Причиною влади назвали погіршення ситуації з безпекою в країні на тлі наступу талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt.

"Через нинішній розвиток ситуації з безпекою міністр внутрішніх справ вирішив поки призупинити депортацію в Афганістан", - цитує видання представника МВС Німеччини.

У відомстві пояснили, що на тлі загострення ситуації в Афганістані неможливо гарантувати безпеку репатріантів, супроводжуючих і членів екіпажів літаків.

Відновити депортацію афганців планується найближчим часом, як тільки дозволить ситуація. "Злочинці і ті, хто їм загрожує, будуть депортовані назад в Афганістан", - уточнили в Міністерстві.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані. Тепер в руках талібів знаходиться 9 з 34 адміністративних центрів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що таліби контролюють понад 60% території Афганістану.

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