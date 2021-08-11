Німеччина призупинила депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили у притулку

Уряд Німеччини прийняв рішення призупинити депортацію в Афганістан мігрантів, яким відмовили в притулку. Причиною влади назвали погіршення ситуації з безпекою в країні на тлі наступу талібів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt .

"Через нинішній розвиток ситуації з безпекою міністр внутрішніх справ вирішив поки призупинити депортацію в Афганістан", - цитує видання представника МВС Німеччини.

У відомстві пояснили, що на тлі загострення ситуації в Афганістані неможливо гарантувати безпеку репатріантів, супроводжуючих і членів екіпажів літаків.

Відновити депортацію афганців планується найближчим часом, як тільки дозволить ситуація. "Злочинці і ті, хто їм загрожує, будуть депортовані назад в Афганістан", - уточнили в Міністерстві.