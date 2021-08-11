Германия приостановила депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище

Правительство Германии приняло решение приостановить депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище. Причиной власти назвали ухудшение ситуации с безопасностью в стране на фоне наступления талибов .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt .

"Из-за нынешнего развития ситуации с безопасностью министр внутренних дел решил пока приостановить депортацию в Афганистан", - цитирует издание представителя МВД Германии.

В ведомстве пояснили, что на фоне обострения ситуации в Афганистане невозможно гарантировать безопасность репатриантов, сопровождающих и членов экипажей самолетов.

Возобновить депортацию афганцев планируется в ближайшее время, как только позволит ситуация. "Преступники и те, кто им угрожает, будут депортированы обратно в Афганистан", - уточнили в министерстве.