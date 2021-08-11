Німеччина призупинила депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили у притулку
Уряд Німеччини прийняв рішення призупинити депортацію в Афганістан мігрантів, яким відмовили в притулку. Причиною влади назвали погіршення ситуації з безпекою в країні на тлі наступу талібів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt.
"Через нинішній розвиток ситуації з безпекою міністр внутрішніх справ вирішив поки призупинити депортацію в Афганістан", - цитує видання представника МВС Німеччини.
У відомстві пояснили, що на тлі загострення ситуації в Афганістані неможливо гарантувати безпеку репатріантів, супроводжуючих і членів екіпажів літаків.
Відновити депортацію афганців планується найближчим часом, як тільки дозволить ситуація. "Злочинці і ті, хто їм загрожує, будуть депортовані назад в Афганістан", - уточнили в Міністерстві.
Нагадаємо, 11 серпня бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані. Тепер в руках талібів знаходиться 9 з 34 адміністративних центрів.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що таліби контролюють понад 60% території Афганістану.