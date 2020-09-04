Германия приняла запрос от России по делу Навального

Запрос о правовой помощи Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняла Германия. Он передан прокуратуре Берлина.

Об этом заявил представитель Минюста, передает "ТАСС".

"Правительство согласовало передачу запроса, он сегодня утром передан генеральной прокуратуре Берлина", - сказала она.

Напомним, Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен германской стороной, в четверг сообщил журналистам и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, в среду, 2 сентября, пресс-служба правительства Германии сообщила, что в организме Навального нашли следы яда из группы "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет.

В Кремле заявили, что до отправки в Берлин следов отравляющих веществ в организме Навального обнаружено не было.

Напомним, Украина озвучила позицию по отравлению Алексея Навального.

Отметим, МИД Украины требует введения санкции против России из-за отравления оппозиционера.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз пригрозил санкциями из-за отравления Навального.