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Німеччина прийняла запит від Росії по справі Навального

Автор: РБК-Україна

Запит про правову допомогу Генеральної прокуратури Російської Федерації прийняла Німеччина. Його передали прокуратурі Берліна.

Про це заявив представник Мін'юсту, передає "ТАСС".

"Уряд погодив передачу запиту, він сьогодні вранці переданий генеральній прокуратурі Берліна", - сказала вона.

Нагадаємо, Генпрокуратура Росії направила запит про правову допомогу в Берлін, який був отриманий німецькою стороною, у четвер повідомив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Зазначимо, у середу, 2 вересня, прес-служба уряду Німеччини повідомила, що в організмі Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що сумнівів у результатах проведеної експертизи немає.

У Кремлі заявили, що до відправки в Берлін слідів отруйних речовин в організмі Навального виявлено не було.

Нагадаємо, Україна озвучила позицію щодо отруєння Олексія Навального.

Зазначимо, МЗС України вимагає введення санкції проти Росії через отруєння опозиціонера.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз пригрозив санкціями через отруєння Навального.

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