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Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января

Автор: Илона Свиридова

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) вынесет решение по сертификации газопровода "Северный поток-2" не позднее 8 января. Согласно процедуре, после получения документов на сертификацию у регулятора есть не более четырех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, по словам представителя регулятора Фите Вульфа, Bundesnetzagentur не принимает решение о запуске газопроводе, а только контролирует соответствие европейскому праву.

"В случае нарушений может быть наложен штраф", - подчеркнул он.

Отметим, "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС, в частности, нормам о разделении компаний. То есть компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать. В случае с российским газопроводом оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым оператором.

Заявка рассматривается с 8 сентября, крайний срок вынесения решения по ней - 8 января.

Напомним, "Северный поток-2" достроили на прошлой неделе, российская сторона надеется на его запуск в октябре.

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ГерманияСеверный поток-2