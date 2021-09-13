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Німеччина прийме рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2" не пізніше 8 січня

Автор: Ілона Свиридова

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) винесе рішення щодо сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не пізніше 8 січня. Згідно з процедурою, після отримання документів на сертифікацію у регулятора є не більше чотирьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, за словами представника регулятора Фіте Вульфа, Bundesnetzagentur не приймає рішення про запуск газопроводу, а тільки контролює відповідність європейському праву.

"У разі порушень може бути накладено штраф", - підкреслив він.

Зазначимо, "Північний потік-2" має відповідати правилам Третього енергопакету ЄС, зокрема, нормам про розподіл компаній. Тобто компанії, які займаються видобутком ресурсів, не мають права їх транспортувати. У випадку з російським газопроводом оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним оператором.

Заявка розглядається з 8 вересня, крайній термін винесення рішення по ній - 8 січня.

Нагадавши, "Північний потік-2" добудували минулого тижня, російська сторона сподівається на його запуск у жовтні.

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ГерманияПівнічний потік-2